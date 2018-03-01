Путин сообщил о создании систем вооружения в ответ на развертывание ПРО США



Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия создает новейшие системы вооружения в ответ на развертывание систем противоракетной обороны (ПРО) США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь о главном в этой части, в разделе обороны. Речь пойдет о новейших системах российского стратегического вооружения, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из договора о противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ", - сказа Путин в четверг в послании Федеральному Собранию.