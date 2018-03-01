Путин сообщил о создании систем вооружения в ответ на развертывание ПРО США
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Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия создает новейшие системы вооружения в ответ на развертывание систем противоракетной обороны (ПРО) США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь о главном в этой части, в разделе обороны. Речь пойдет о новейших системах российского стратегического вооружения, создаваемых нами в ответ на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из договора о противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ", - сказа Путин в четверг в послании Федеральному Собранию.
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01.03.2018
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