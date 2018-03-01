Все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются, заявил Путин



Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.

Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все договоренности в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) постепенно девальвируются, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы все эти годы, все 15 лет, после выхода США из договора по ПРО, мы настойчиво пытались вернуть американцев к серьезному обсуждению достижения договоренностей в сфере стратегической стабильности. Кое-что удалось сделать", - сказал Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Он напомнил, что в 2010 году был подписан договор СНВ-3 между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Однако при реализации планов по строительству системы глобальной ПРО, которая продолжается и сейчас, все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются", - сказал он.