Все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются, заявил Путин
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Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3.
Источник: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все договоренности в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) постепенно девальвируются, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы все эти годы, все 15 лет, после выхода США из договора по ПРО, мы настойчиво пытались вернуть американцев к серьезному обсуждению достижения договоренностей в сфере стратегической стабильности. Кое-что удалось сделать", - сказал Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.
Он напомнил, что в 2010 году был подписан договор СНВ-3 между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
"Однако при реализации планов по строительству системы глобальной ПРО, которая продолжается и сейчас, все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются", - сказал он.
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01.03.2018
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