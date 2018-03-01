Путин рассказал, к чему приведет отсутствие ответа РФ на американскую ПРО



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отсутствие действий со стороны РФ в ответ на расширение американской ПРО в конечном счете приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"При реализации планов по строительству системы глобальной ПРО, которое продолжается и сейчас, все договоренности в рамках СНВ-3 девальвируются, потому что при сокращении носителей его и зарядов одновременно и бесконтрольно - одной из сторон, а именно США - наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что, в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала, он будет перехватываться", - сказал Путин в четверг, выступая с посланием к Федеральному собранию.