Путин рассказал, к чему приведет отсутствие ответа РФ на американскую ПРО
|
|
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Отсутствие действий со стороны РФ в ответ на расширение американской ПРО в конечном счете приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"При реализации планов по строительству системы глобальной ПРО, которое продолжается и сейчас, все договоренности в рамках СНВ-3 девальвируются, потому что при сокращении носителей его и зарядов одновременно и бесконтрольно - одной из сторон, а именно США - наращивается количество противоракет, улучшаются их качественные характеристики, создаются новые позиционные районы, что, в конечном итоге, если мы ничего не будем делать, приведет к полному обесцениванию российского ядерного потенциала, он будет перехватываться", - сказал Путин в четверг, выступая с посланием к Федеральному собранию.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.02.2018 Продление СНВ-III под вопросом
08.02.2018 Ядерная доктрина США: "хорошего ответа у русских не будет"
19.01.2018 Антонов: у России есть вопросы к США по поводу выполнения договора об СНВ
12.01.2018 Путин рассчитывает на позитивный диалог с США по СНВ-3
18.12.2017 Стратегический аргумент России
07.11.2017 Власть в РФ уверена, что наш ядерный потенциал превосходит американский
01.11.2017 Бондарев: ядерные испытания США не стоит воспринимать как угрозу или агрессию
31.10.2017 "Гром" грянул после предупреждения