Путин сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной энергоустановкой



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в конце 2017 года осуществила успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"В конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал Путин.