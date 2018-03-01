Путин сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной энергоустановкой
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в конце 2017 года осуществила успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"В конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружений: стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой", - сказал Путин.
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01.03.2018
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