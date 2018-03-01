Путин рассказал о разработке малогабаритной ядерной энергоустановке
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Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Александр Астафьев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны, заявил президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в четверг.
"Мы начали разработку таких новых видов стратегического вооружения, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", - сказал Путин.
Президент уточнил, что новые разработки являются уникальными достижениями российских ученых, конструкторов и инженеров.
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01.03.2018
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