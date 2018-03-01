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Путин: до создания новых систем вооружений нас никто не слушал

02.03.2018 РИА Новости 100 0
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. До создания ядерного оружия никто из зарубежных партнеров не хотел по существу разговаривать с Россией и никто не слушал, им стоит послушать сейчас, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

"Для чего мы все это делаем, для чего мы это говорим? Мы не делали никакой тайны из наших планов, а говорили об этом открыто и для того, чтобы прежде всего побудить наших партнеров к переговорам. Повторяю, это был 2004 год. Тоже удивительно, но, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии - все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - сказал Путин.
01.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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