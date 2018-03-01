Масса межконтинентальной ракеты "Сармат" превысила 200 тонн
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Видео с Сарматом.
Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Масса новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" превышает 200 тонн, завил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
"При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО", - сказал глава государства.
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01.03.2018
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