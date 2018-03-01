Масса межконтинентальной ракеты "Сармат" превысила 200 тонн



Видео с Сарматом.

Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов Видео с Сарматом.Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Масса новейшей российской межконтинентальной ракеты "Сармат" превышает 200 тонн, завил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

"При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО", - сказал глава государства.