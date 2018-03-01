Россия начала серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса
|
|
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА. 1 мар - РИА Новости. Уверяю вас, все новые образцы ракетного вооружения есть в наличии и работают, более того, предприятия России приступили к их серийному производству, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
В ходе послания Путина к Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания ряда новых образцов ракетного вооружения.
"В силу понятных причин мы не можем сегодня показать сегодня истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет серьезное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард", - сказал Путин.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2018 Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
02.03.2018 Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
02.03.2018 О каком новом супероружии России рассказал Путин
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
02.03.2018 Ракета "Авангард" делает бесполезной систему ПРО США, считает эксперт
02.03.2018 "Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России
02.03.2018 В ходе послания Путина продемонстрированы кадры испытания системы "Кинжал"
02.03.2018 Путин рассказал о скорости новой гиперзвуковой российской ракетной системы