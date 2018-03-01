Россия начала серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса



Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА. 1 мар - РИА Новости. Уверяю вас, все новые образцы ракетного вооружения есть в наличии и работают, более того, предприятия России приступили к их серийному производству, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

В ходе послания Путина к Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания ряда новых образцов ракетного вооружения.

"В силу понятных причин мы не можем сегодня показать сегодня истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет серьезное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард", - сказал Путин.