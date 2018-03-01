Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия начала серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса

02.03.2018 РИА Новости 48 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА. 1 мар - РИА Новости. Уверяю вас, все новые образцы ракетного вооружения есть в наличии и работают, более того, предприятия России приступили к их серийному производству, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию.

В ходе послания Путина к Федеральному собранию были продемонстрированы кадры испытания ряда новых образцов ракетного вооружения.

"В силу понятных причин мы не можем сегодня показать сегодня истинный облик, истинный внешний вид этого изделия. Даже это сегодня имеет серьезное значение. Думаю, всем это понятно. Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает. Более того, предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард", - сказал Путин.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 02:03
  • 20
Забрало закрой!
  • 02.03 01:52
  • 26
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 02.03 01:08
  • 1
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 02.03 00:47
  • 35
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 02.03 00:13
  • 13
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 01.03 23:30
  • 33
"Буян" в кустах
  • 01.03 23:13
  • 4
Выборы?
  • 01.03 22:34
  • 1
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 01.03 22:20
  • 508
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.03 22:17
  • 3
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 01.03 21:29
  • 1
Индия и Россия завершили коммерческие переговоры по вопросу приобретения четырех фрегатов проекта 11356
  • 01.03 21:22
  • 1
Россия хочет получить новую боевую машину огневой поддержки
  • 01.03 21:16
  • 4
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 01.03 21:13
  • 8
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 01.03 20:50
  • 1
S7 Space представила график запусков с "Морского старта" на 2019-2022 годы
другие обсуждаемые темы