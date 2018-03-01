Пять крейсеров и 30 эсминцев США развернуты у границ России, сообщил Путин



Во время проведения совместных учений Военно-Морских Силы Украины с эсминцем ВМС США Джеймс Уильямс. 2 декабря 2017.

Источник: © Фото : ВМС ВС Украины/ТРС МОУ "БРИЗ" Во время проведения совместных учений Военно-Морских Силы Украины с эсминцем ВМС США Джеймс Уильямс. 2 декабря 2017.Источник: © Фото : ВМС ВС Украины/ТРС МОУ "БРИЗ"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В состав морской группировки системы ПРО США входят пять крейсеров и 30 эсминцев, развернутых вблизи российских границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

"Действует уже система ПРО на Аляске и в Калифорнии, как результат расширения НАТО на восток появились два района ПРО в Восточной Европе: в Румынии он уже создан, в Польше завершается развертывание. Дальность используемых противоракет будет расти, планируется развернуть их в Японии и Южной Корее", - сказал глава российского государства.

"В состав глобальной системы ПРО США входит и морская группировка. Это пять крейсеров и 30 эсминцев, насколько нам известно, развернутых в районах в непосредственной близости от территории России. Ничего здесь не преувеличиваю, работа сегодня идет полным ходом", - заявил Путин.