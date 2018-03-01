Путин рассказал о результатах в развитии лазерного оружия
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Самолет А-60. Фото с сайта russianplanes.net.
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Есть основания полагать, что Россия находится на шаг впереди других стран по созданию оружия на новых физических принципах, существенные результаты достигнуты в развитии лазерного оружия, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
"Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия, и это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства", - сказал Путин.
Также в ходе послания были продемонстрированы кадры с новой российской боевой лазерной установкой.
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01.03.2018
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