Путин заявил, что рассказал не обо всех разработках в сфере вооружений
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе послания Федеральному собранию рассказал далеко не обо всех разработках в сфере вооружений.
"Конечно, мы еще будем заниматься также и развитием, совершенствованием наших новейших систем вооружения. И, разумеется, я сегодня сказал далеко не о всех наших вооружениях и перспективных разработках. Но на сегодня достаточно", - сказал глава государства.
"Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути новых видов стратегического оружия - это не задел времен Советского союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на наших гениальных предшественников, но все, о чем я сегодня сказал, это новейшие разработки последних лет, результат усилий научных организаций, конструкторских бюро, институтов", - добавил Путин.
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01.03.2018
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