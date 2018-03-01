Путин заявил, что рассказал не обо всех разработках в сфере вооружений



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе послания Федеральному собранию рассказал далеко не обо всех разработках в сфере вооружений.

"Конечно, мы еще будем заниматься также и развитием, совершенствованием наших новейших систем вооружения. И, разумеется, я сегодня сказал далеко не о всех наших вооружениях и перспективных разработках. Но на сегодня достаточно", - сказал глава государства.

"Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути новых видов стратегического оружия - это не задел времен Советского союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на наших гениальных предшественников, но все, о чем я сегодня сказал, это новейшие разработки последних лет, результат усилий научных организаций, конструкторских бюро, институтов", - добавил Путин.