Путин назвал разработчиков вооружений героями нашего времени



Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015.

Источник: Пресс-служба Президента России Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015.Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал разработчиков новых российских вооружений и участников операции в Сирии настоящими героями нашего времени и поблагодарил их за бескорыстный труд и результаты.

"Все, о чем я сегодня сказал, новейшие разработки последних лет, это результат усилий десятков научных организаций, конструкторских бюро, институтов. Над этим скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов - замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих", - сказал Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному Собранию.

"Среди них очень много молодых людей. Все они так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшие качества российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени ", - заявил он.

Президент от своего имени и от имени народа России поблагодарил каждого за труд и результаты, которые "так нужны нашей родине сегодня".

"Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю - со многими из вас неоднократно встречался лично, - что вы работаете не ради награды. Главное, надежно обеспечить безопасность отечества и нашего народа", - подчеркнул президент.