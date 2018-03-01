Путин назвал разработчиков вооружений героями нашего времени
|
|
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015.
Источник: Пресс-служба Президента России
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал разработчиков новых российских вооружений и участников операции в Сирии настоящими героями нашего времени и поблагодарил их за бескорыстный труд и результаты.
"Все, о чем я сегодня сказал, новейшие разработки последних лет, это результат усилий десятков научных организаций, конструкторских бюро, институтов. Над этим скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов - замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих", - сказал Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному Собранию.
"Среди них очень много молодых людей. Все они так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшие качества российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени ", - заявил он.
Президент от своего имени и от имени народа России поблагодарил каждого за труд и результаты, которые "так нужны нашей родине сегодня".
"Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю - со многими из вас неоднократно встречался лично, - что вы работаете не ради награды. Главное, надежно обеспечить безопасность отечества и нашего народа", - подчеркнул президент.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2018 Ракеты отрезвляют: Путин представил новое оружие России
02.03.2018 Подводный беспилотник почти невозможно перехватить, заявили в ВМФ
02.03.2018 Ядерные подводные аппараты ВМФ будут решать задачи вблизи территории противника
02.03.2018 Путин рассказал о гиперзвуковом оружии России
02.03.2018 Шойгу: траты на оружие, о котором говорил Путин, полностью укладываются в лимиты бюджета
02.03.2018 Битаров: забота о безопасности России с честью выполняется президентом
02.03.2018 О каком новом супероружии России рассказал Путин
02.03.2018 Володин заявил, что Путин лично координировал разработку новых видов вооружений