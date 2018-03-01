В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин
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Военнослужащие ВС РФ.
Источник: rg.ru
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Современная и высокотехнологичная, но компактная с учетом размеров страны армия создана в России, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
"Сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России создана современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус", - сказал Путин.
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01.03.2018
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