В России создана высокотехнологичная, но компактная армия, заявил Путин



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: rg.ru Военнослужащие ВС РФ.Источник: rg.ru

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Современная и высокотехнологичная, но компактная с учетом размеров страны армия создана в России, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Сегодня мы с полным основанием можем заявить: в России создана современная, с учетом огромности нашей территории компактная, высокотехнологичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, готовый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус", - сказал Путин.