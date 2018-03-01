Путин оценил приближение сил НАТО к российским границам
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Учения НАТО “Silver Arrow 2017” в Латвии.
Источник: ntv.ru
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приближение к границам РФ сил НАТО становится неэффективным с учетом новых российских разработок в области вооружений, заявил президент России Владимир Путин, представляя послание Федеральному Собранию.
"Приближение НАТО к нашим границам с военной точки зрения становится неэффективными", - сказал Путин.
Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.
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01.03.2018
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