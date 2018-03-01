Путин оценил приближение сил НАТО к российским границам



Учения НАТО “Silver Arrow 2017” в Латвии.

Источник: ntv.ru Учения НАТО “Silver Arrow 2017” в Латвии.Источник: ntv.ru

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приближение к границам РФ сил НАТО становится неэффективным с учетом новых российских разработок в области вооружений, заявил президент России Владимир Путин, представляя послание Федеральному Собранию.

"Приближение НАТО к нашим границам с военной точки зрения становится неэффективными", - сказал Путин.

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.