В Росэлектронике активизируют внедрение инструментов бережливого производства
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Предприятия холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех все активнее внедряют инструменты бережливого производства, направленные на устранение всех видов потерь при организации производства. В настоящее время к программе оптимизации подключилось АО «Рязанский радиозавод» (в составе холдинга входит в концерн «Созвездие»).
Основной целью пилотного проекта, который реализует предприятие, является последовательное и системное улучшение процессов изготовления радиостанции Р-168-25У-2 и уменьшение непроизводительных потерь. Новый опыт будут осваивать на сборочном, литейно-механическом и гальваническом производстве, а также в производственном отделе, в подразделениях оптимизации бизнес-процессов и экономического планирования. По итогам диагностики состояния производства, выработки, запасов, простоев будет составлена карта потока создания ценности, являющаяся базовым инструментом бережливого производства.
Внедрение бережливого производства состоит из 4 частей, что соответствует циклу управления качеством «Планируй-Делай-Проверяй-Стандартизируй» («Plan-Do-Check-Act», PDCA).
На первом этапе проекта планируется составить на основе карты потока создания ценности план мероприятий по устранению потерь и карту будущего состояния. В нее включаются все мероприятия по уменьшению потерь, такие как сокращение расстояния между смежными операциями, запуск оптимальных партий в соответствии с тактом, введение пооперационной обработки на участке.
Второй этап включает мероприятия по повышению качества деталей и сборочных единиц и эффективности работы оборудования, а также по снижению производственного цикла изготовления и количества незавершенного производства.
Третий этап подразумевает проверку фактического экономического и социального эффекта. При необходимости может быть проведена корректировка сделанного на основании сравнения прошлых показателей по качеству, выработке, запасам и простоям.
Четвертый этап проекта – фиксирование полученных результатов и отчетная сессия.
По итогам пилотного проекта, руководство «Рязанского радиозавода» планирует распространить инструменты бережливого производства во всем производственном комплексе предприятия.
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01.03.2018
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