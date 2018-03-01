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В Росэлектронике активизируют внедрение инструментов бережливого производства

02.03.2018 ОАО «Росэлектроника» 179 0
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Источник: http://internavigation.ru/

Предприятия холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех все активнее внедряют инструменты бережливого производства, направленные на устранение всех видов потерь при организации производства. В настоящее время к программе оптимизации подключилось АО «Рязанский радиозавод» (в составе холдинга входит в концерн «Созвездие»).


Основной целью пилотного проекта, который реализует предприятие, является последовательное и системное улучшение процессов изготовления радиостанции Р-168-25У-2 и уменьшение непроизводительных потерь. Новый опыт будут осваивать на сборочном, литейно-механическом и гальваническом производстве, а также в производственном отделе, в подразделениях оптимизации бизнес-процессов и экономического планирования. По итогам диагностики состояния производства, выработки, запасов, простоев будет составлена карта потока создания ценности, являющаяся базовым инструментом бережливого производства.


Внедрение бережливого производства состоит из 4 частей, что соответствует циклу управления качеством «Планируй-Делай-Проверяй-Стандартизируй» («Plan-Do-Check-Act», PDCA).


На первом этапе проекта планируется составить на основе карты потока создания ценности план мероприятий по устранению потерь и карту будущего состояния. В нее включаются все мероприятия по уменьшению потерь, такие как сокращение расстояния между смежными операциями, запуск оптимальных партий в соответствии с тактом, введение пооперационной обработки на участке.


Второй этап включает мероприятия по повышению качества деталей и сборочных единиц и эффективности работы оборудования, а также по снижению производственного цикла изготовления и количества незавершенного производства.


Третий этап подразумевает проверку фактического экономического и социального эффекта. При необходимости может быть проведена корректировка сделанного на основании сравнения прошлых показателей по качеству, выработке, запасам и простоям.


Четвертый этап проекта – фиксирование полученных результатов и отчетная сессия.

По итогам пилотного проекта, руководство «Рязанского радиозавода» планирует распространить инструменты бережливого производства во всем производственном комплексе предприятия.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
Концерн «Созвездие»
Ростех
Росэлектроника
РРЗ АО
Проекты
Бережливое производство

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