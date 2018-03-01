Путин рассказал о сферах применения новейших разработок российского ОПК



Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса будут использованы в гражданских отраслях промышленности, заявил в четверг в ходе выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин.

"В основе всех перспективных военных разработок лежат выдающиеся достижения, которые могут, должны и будут в свое время использоваться в высокотехнологичных гражданских отраслях производства", - сказал он.