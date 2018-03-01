Возможности "Сармата" позволяют преодолевать ПРО, заявил Путин



Сармат.

Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов Сармат.Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, сообщил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

"Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность ее блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО", - сказал Путин.