Возможности "Сармата" позволяют преодолевать ПРО, заявил Путин
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Сармат.
Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, сообщил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.
"Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность ее блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО", - сказал Путин.
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01.03.2018
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