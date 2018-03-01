Военный эксперт рассказал о новейшем российском лазерном комплексе



Виктор Мураховский.

Источник: arsenal-otechestva.ru Виктор Мураховский.Источник: arsenal-otechestva.ru

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Поступивший в конце 2017 года в российскую армию лазерный комплекс, скорее всего, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны, заявил в четверг РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Ранее президент РФ Владимир Путин, в послании Федеральному собранию заявил, что с 2017 года в российские войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Он также продемонстрировал кадры с новой российской боевой лазерной установкой.

"Вероятно, этот комплекс решает задачи ПВО-ПРО. Применение лазерного луча является гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения", - сказал Мураховский.

Собеседник агентства не исключил, что в качестве источника "накачки" лазерного импульса на этой установке используются компактные ядерные силовые установки.