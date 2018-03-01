Матвиенко: Россия способна ответить на любую угрозу ее безопасности
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Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия готова ответить на любую угрозу ее безопасности, поэтому другим странам следует не увлекаться гонкой вооружений, а садиться за стол переговоров и снимать напряженность в мире, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
В части послания, посвященной обеспечению нацбезопасности, были продемонстрированы новейшие разработки вооружений.
"Это был сигнал - хватит заниматься гонкой вооружений, надо садиться за стол переговоров, договариваться, снижать напряженность в мире. Россия готова сегодня ответить на любую угрозу ее безопасности", - заявила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
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01.03.2018
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