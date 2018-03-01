Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военный эксперт рассказал об "абсолютном российском оружии"

02.03.2018 РИА Новости 95 0
0
Понравилась новость?
 0
Новая система Кинжал. Архивное фото
Новая система Кинжал. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новое гиперзвуковое оружие "Кинжал", которое создала Россия, является своего рода "абсолютным оружием" и небывалым достижением в истории военного искусства, заявил РИА Новости директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Как сообщил в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин, новая российская авиационная гиперзвуковая система получила название "Кинжал", она уже успешно прошла испытания и поставлена на вооружение на юге страны. Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

"Это высокоточная система, которая может поражать любой объект, на любой территории, на любом удалении, хорошо защищенный: от пусковой установки, до центра управления. Это в своем роде абсолютное оружие", - сказал Подберёзкин.

По его словам, такая система обладает запредельной, абсолютной эффективностью. "Пока изучать последствия их применения очень трудно, поскольку в области военного искусства еще не было таких прорывных технологических достижений, и способов борьбы с ними еще нет", - добавил собеседник агентства.

Как отметил эксперт, новая система, будучи развернутой, делает бессмысленной все созданные системы противоракетной обороны США.

"Ни THAAD, ни Patriot, ни Aegis будут не способны защитить от этой системы", - заключил Подберёзкин.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Кинжал ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 02:03
  • 20
Забрало закрой!
  • 02.03 01:52
  • 26
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 02.03 01:08
  • 1
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 02.03 00:47
  • 35
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 02.03 00:13
  • 13
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 01.03 23:30
  • 33
"Буян" в кустах
  • 01.03 23:13
  • 4
Выборы?
  • 01.03 22:34
  • 1
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 01.03 22:20
  • 508
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.03 22:17
  • 3
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 01.03 21:29
  • 1
Индия и Россия завершили коммерческие переговоры по вопросу приобретения четырех фрегатов проекта 11356
  • 01.03 21:22
  • 1
Россия хочет получить новую боевую машину огневой поддержки
  • 01.03 21:16
  • 4
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 01.03 21:13
  • 8
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 01.03 20:50
  • 1
S7 Space представила график запусков с "Морского старта" на 2019-2022 годы
другие обсуждаемые темы