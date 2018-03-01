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Пушков: демонстрация новейших вооружений не говорит о подготовке к войне

02.03.2018 РИА Новости 63 0
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что демонстрация в ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию новейших вооружений не говорит о том, что Россия готовится к войне, это демонстрация возможного ответа.

"Что значит подготовка к войне? Когда американские руководители говорят, что Россия - это враг и противник США, маскируя это термином "ревизионистская держава", которую нужно остановить - это что, не подготовка к войне? Когда они публикуют новейшую военную доктрину, где расширяют возможности использования ядерного оружия - это не подготовка к войне? Когда они размещают системы ПРО сейчас уже в Польше и Румынии и на морских носителях, которые должны нейтрализовать российский ядерный потенциал, - это не подготовка к войне? Вот это все является подготовкой к войне. Сегодня был показан лишь наш возможный ответ, и этот ответ предназначен лишь для того, чтобы предотвратить войну, а не готовить ее", - сказал Пушков журналистам.

Заключительная часть послания президента РФ Федеральному собранию была посвящена состоянию вооруженных сил России и последним достижениям в области вооружений. Речь главы государства сопровождалась показом видео-слайдов.
01.03.2018
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