ВВС Италии получили последний УТС М-346 "Мастер"



УТС М-346FT в Фарнборо.

Источник: Tom Kington УТС М-346FT в Фарнборо.Источник: Tom Kington

ЦАМТО, 1 марта. Военно-воздушные силы Италии приняли на вооружение 18-й и последний реактивный учебно-тренировочный самолет углубленной летной подготовки М-346 "Мастер" (национальное обозначение T-346A).

Как говорится в пресс-релизе группы Leonardo, церемония приемки самолета состоялась 27 февраля на предприятии в Венегоно (в северной Италии).

Как ранее сообщал ЦАМТО, базовый контракт на поставку ВВС Италии 6 новых УТС М-346 "Мастер", летных тренажеров, оборудования, услуг обслуживания и подготовки личного состава, создание инфраструктуры для обучения, наземной эксплуатации М-346 в летной школе Лечче был подписан Генеральным директоратом авиационных вооружений МО Италии (ARMAEREO) с Alenia Aermacchi в ноябре 2009 года. Стоимость соглашения составила 220 млн. евро. Контракт содержал опционы на дополнительную закупку 9 самолетов. В декабре 2014 года ВВС Италии реализовали первый опцион, заказав 3 дополнительных T-346A. Стоимость контракта составила 120 млн. евро.

В настоящее время УТС T-346A входят в состав 61-го авиакрыла ВВС Италии, размещенной на авиабазе "Лечче-Галатина" (в южной Италии) и применяются для подготовки пилотов ВВС Италии, Аргентины, Австрии, Франции, Греции, Кувейта, Нидерландов, Польши, Сингапура, Испании и США.

В марте 2016 года директорат ARMAEREO заключил с Finmeccanica контракт стоимостью около 300 млн. евро (336 млн. долл.) на поставку 9 дополнительных УТС T-346A. Соглашение также включало материально-техническое обеспечение и реализацию дополнительного этапа разработки усовершенствованных интегрированных систем подготовки, в т.ч. цифровых средств обучения, тренажеров, совершенствование инфраструктуры авиационной базы "Лечче-Галатина". Данный контракт планировалось реализовать к 2018 году.

М-346 является одним из самых современных УТС на рынке и предназначен для начальной и повышенной подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколения, включая EF-2000, JAS-39 "Грипен", "Рафаль", F-22 и F-35. Конструкция предусматривает наличие девяти точек подвески, позволяющих нести до 3000 кг внешней нагрузки, что обеспечивает возможность применения в качестве легкого ударного самолета. Пилот может использовать нашлемную систему отображения информации и целеуказания. М-346 может оснащаться свободнопадающими и управляемыми боеприпасами, включая АБ Mk/82/83/84, управляемые авиабомбы GBU-12/16 и Opher Mk.82. Самолет также может нести 6 бетонобойных бомб "Дюрандаль", четыре контейнера BRD-4 или LAU-7/LAU-5002/LAU-32, четыре AIM-9 "Сайдуиндер" или IRIS-T класса "воздух-воздух", четыре УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля" или четыре ракеты "Бримстоун". Цифровая авионика обеспечивает возможность моделирования различных датчиков и угроз в полете.

В настоящее время продолжается процесс интеграции на борт самолета разведывательного контейнера Reccelite компании "Рафаэль" (Rafael).

Всего Alenia Aermacchi заключила контракты на поставку 68 ед. М-346 для ВВС четырех стран, включая Италию (18 ед.), Сингапур (12 ед.), Израиль (30 ед.) и Польшу (8 ед.). Продолжаются переговоры с рядом других потенциальных заказчиков. Нидерланды объявили в 2015 году о намерении направить несколько летчиков для обучения в Италию. Объединенные Арабские Эмираты выбрали М-346 в 2009 году, но официальный контракт на поставку 48 самолетов подписан не был.