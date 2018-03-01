Индия провела испытания модернизированного БЛА "Рустом-2"



БЛА Rustom-2.

Источник: militaryparitet.com БЛА Rustom-2.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 1 марта. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) на испытательном полигоне в Чаллакере 25 февраля провела летные испытания опытного образца средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Рустом-2" (Rustom-II).

Как сообщили в Министерстве обороны Индии, целью испытательного полета являлась проверка возможностей БЛА в конфигурации с более мощным двигателем. Как заявлено, испытания завершились успешно.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА "Рустом-2" является усовершенствованной версией "Рустом-1", который выполнил первый испытательный полет в октябре 2010 года. Он разрабатывался, прежде всего, как система отладки для более продвинутых аппаратов. Тем не менее, сообщалось, что "Рустом-1" также может быть принят на вооружение ВМС Индии для выполнения ограниченного спектра задач.

БЛА "Рустом-2" разработан Институтом авиастроения (Aeronautical Development Establishment – ADE) Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) совместно с государственными компаниями Hindustan Aeronautics Limited и Bharat Electronics Limited. Индийская частная компания Zephyr Aerospace построила планер для "Рустом-2", а Лаборатория военной радиоэлектроники DRDO разработала для него систему передачи данных.

Тип нового двигателя не уточняется. Ранее БЛА был оснащен двумя российскими турбовинтовыми двигателями 36Т мощностью 100 л.с. производства НПО "Сатурн".

По данным Jane's Defence Weekly, максимальный взлетный вес опытного образца БЛА – 1800 кг, размах крыла – 20,6 м, длина – 9,5 м, масса полезной нагрузки – 350 кг, автономность – более 24 ч, практический потолок – 10600 м. БЛА может развивать максимальную скорость 225 км/ч.

Для ведения разведки в любое время суток БЛА "Рустом-2" может оснащаться оптическими датчиками средней и большой дальности, РЛС с синтезированной апертурой, средствами радио- и радиоэлектронной разведки.

Ранее также предполагалось разработать вооруженную версию "Рустом-2", которая позиционируется как аналог американского MQ-1 "Предейтор".

Вооруженные силы Индии стремятся различными способами увеличить парк БЛА для ведения разведки в приграничной зоне с Китаем и Пакистаном, в т.ч. за счет импорта зарубежных образцов, лицензионного производства и разработки национальных проектов.

Достижения Индии в проектировании БЛА на текущий момент весьма скромны. Кроме программы "Рустом", они ограничиваются беспилотной мишенью "Лакшья" и разведывательным БЛА "Нишант" с продолжительностью полета 4 часа.

Наиболее современными в боевом составе ВС Индии сейчас являются платформы израильского производства, включая около 70 БЛА "Серчер" Mk.1 и Mk.2, "Херон" израильской Israel Aerospace Industries, а также 30 барражирующих боеприпасов "Харпи".

В конечном итоге полученные БЛА предполагается интегрировать в сетецентрическую матрицу боевых действий и систему боевого управления, которые в настоящее время находятся в стадии разработки. Это позволит использовать их в различных сценариях, от ликвидации последствий стихийных бедствий, борьбы с повстанцами, до конфликтов различного уровня и операций по обеспечению национальной безопасности.