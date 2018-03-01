ВМФ России получит до 2023 года 73 электрические торпеды нового типа



Торпеды производства АО "Завод "Дагдизель".

Источник: Сергей Мамонтов/РИА Новости Торпеды производства АО "Завод "Дагдизель".Источник: Сергей Мамонтов/РИА Новости

ЦАМТО, 1 марта. Дагестанский завод "Дагдизель" построит для ВМФ России 73 универсальных электрических торпеды (УЭТ-1) до 2023 года, цена этого контракта составляет 7,2 млрд. руб.

Об этом в беседе с журналистами сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Первые изделия планируется поставить для Минобороны в следующем году, но контракт будет проавансирован в этом году, поэтому и серийное производство предприятие начнет в этом году", – пояснил А.Гуляев после подписания соответствующего контракта.

Документ подписали 28 февраля руководитель Департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России контр-адмирал Андрей Вернигора и директор "Дагдизеля" Рауль Ильясов.

По словам А.Гуляева, "контракт долгосрочный, пока он пятилетний". "С учетом завершения монтажа оборудования и производства мы надеемся, что предприятие в этом году эти работы завершит. При подтверждении выхода на полную производственную мощность Министерство обороны вернется к рассмотрению вопроса об увеличении объемов закупок данных изделий", – рассказал А.Гуляев, добавив, что УЭТ-1 – новая универсальная электрическая торпеда с улучшенными боевыми и техническими характеристиками, она заменит устаревшую самонаводящуюся электрическую торпеду УСЭТ-80.

Что касается технических характеристик, то УЭТ-1 – это торпеда калибра 533 мм с большей дальностью хода, чем УСЭТ-80, более высокой скоростью и лучшей дальностью обнаружения подводных целей.

Среди особенностей нового изделия – способность обнаруживать кильватерный след надводных кораблей и возможностью плавной регулировки скорости.

В свою очередь, А.Вернигора сообщил о том, что Минобороны в ближайшие две недели может заключить контракт с заводом "Дагдизель" на ремонт торпед УСЭТ-80.

"Контракт рассчитан на два года с дальнейшей пролонгацией", – отметил он.

Он пояснил, что "хотя УСЭТ-80 являются устаревшими торпедами, они состоят на вооружении ВМФ России и рекламационных претензий от эксплуатантов не имеют".

А.Вернигора уточнил, что ремонт торпед будет заключаться в продлении назначенных сроков их эксплуатации, полной комплексной проверке изделий, замене элементной базы.

УСЭТ-80 разработана НИИ "Гидроприбор". Серийное производство торпед велось на заводе "Дагдизель". Тактико- технические характеристики торпед: калибр – 533 мм, дальность действия – 18 км, скорость хода – более 45 узлов, глубина хода – до 1000 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.