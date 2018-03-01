Минобороны России пригласило на VII Московскую конференцию по безопасности руководство США и НАТО



Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан на VI Московской конференции по международной безопасности.

Источник: mod.gov.ir Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан на VI Московской конференции по международной безопасности.Источник: mod.gov.ir

ЦАМТО, 1 марта. Минобороны России пригласило на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, военное руководство США и НАТО, сообщил заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.

"Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды", – сказал он на встрече с иностранными военными атташе.

По словам А.Фомина, Минобороны очень заинтересовано в оценках экспертного сообщества и зарубежных политологов, которые уже подтвердили приезд на форум.

"Также направили приглашения принять участие в дискуссиях военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса. Здесь хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО", – подчеркнул замминистра.

А.Фомин также отметил, что в нынешних условиях "главное для нас – диалог".

"В этой связи Россия идет на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для изложения своих взглядов", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации А.Фомина.