Минобороны России пригласило на VII Московскую конференцию по безопасности руководство США и НАТО
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Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан на VI Московской конференции по международной безопасности.
Источник: mod.gov.ir
ЦАМТО, 1 марта. Минобороны России пригласило на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, военное руководство США и НАТО, сообщил заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Фомин.
"Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды", – сказал он на встрече с иностранными военными атташе.
По словам А.Фомина, Минобороны очень заинтересовано в оценках экспертного сообщества и зарубежных политологов, которые уже подтвердили приезд на форум.
"Также направили приглашения принять участие в дискуссиях военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса. Здесь хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО", – подчеркнул замминистра.
А.Фомин также отметил, что в нынешних условиях "главное для нас – диалог".
"В этой связи Россия идет на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для изложения своих взглядов", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации А.Фомина.
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01.03.2018
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