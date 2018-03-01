

Участники VI Московской конференции по международной безопасности.

Источник: Илья Питалев / РИА Новости Участники VI Московской конференции по международной безопасности.Источник: Илья Питалев / РИА Новости

ЦАМТО, 1 марта. Свыше 800 делегатов из 84 стран приедут на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе встречи с иностранными военным атташе.

Он также рассказал, что накануне форума, 3 апреля, Минобороны приглашает всех участников и военных атташе на экскурсию в парк "Патриот".

"Делегаты будут иметь возможность ознакомиться с этой выставочной площадкой и осмотреть различные виды вооружения и военной техники российского производства", – пояснил замминистра.

А.Фомин отметил, что ежегодно проводимый военным ведомством России форум является площадкой для открытого диалога по самому широкому спектру современных проблем, что подтверждается растущим числом участников, в том числе глав оборонных ведомств, представителей высшего командования, руководителей международных организаций и ведущих экспертов в области безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.