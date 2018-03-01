Свыше 800 делегатов из 84 стран приедут на VII Московскую конференцию по международной безопасности
|
|
Участники VI Московской конференции по международной безопасности.
Источник: Илья Питалев / РИА Новости
ЦАМТО, 1 марта. Свыше 800 делегатов из 84 стран приедут на VII Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе встречи с иностранными военным атташе.
Он также рассказал, что накануне форума, 3 апреля, Минобороны приглашает всех участников и военных атташе на экскурсию в парк "Патриот".
"Делегаты будут иметь возможность ознакомиться с этой выставочной площадкой и осмотреть различные виды вооружения и военной техники российского производства", – пояснил замминистра.
А.Фомин отметил, что ежегодно проводимый военным ведомством России форум является площадкой для открытого диалога по самому широкому спектру современных проблем, что подтверждается растущим числом участников, в том числе глав оборонных ведомств, представителей высшего командования, руководителей международных организаций и ведущих экспертов в области безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.03.2018 Минобороны России пригласило на VII Московскую конференцию по безопасности руководство США и НАТО
02.03.2018 Главной темой VII Московской конференции по международной безопасности станет разгром террористов в Сирии
01.03.2018 Разгром террористов в Сирии будет в центре внимания Московской конференции по безопасности
01.03.2018 Минобороны РФ пригласило руководство США и НАТО на VII Московскую конференцию безопасности
01.03.2018 В Москву на конференцию по безопасности приедут делегаты из 84 стран
12.02.2018 Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
29.01.2018 Шойгу опередил Мэттиса
29.01.2018 В ЦАМТО объяснили, зачем Мьянма покупает российское вооружение