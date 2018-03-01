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Техмаш представил запорную арматуру

01.03.2018 АО "НПК "ТехМаш" 86 0
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Логотип НПО СПЛАВ
Логотип компании АО "Научно-производственное объединение "СПЛАВ".
Источник: http://www.aeproject.pro/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех принял участие в XI Международной выставке «Композит-Экспо-2018», которая состоялась в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) с 27 февраля по 1 марта 2018 г. Концерн представил термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов для химической и нефтехимической промышленности, теплоснабжения и тепловых сетей производства НПО «СПЛАВ».


«Сплав» продемонстрировал образцы запорной арматуры на примере шаровых и дисковых затворов, а также сырьевые материалы, используемые для получения деталей и комплектующих разрабатываемой продукции. Научным партнером в реализации данного проекта является МГУ имени М.В. Ломоносова. Продукция отвечает современным требованиям промышленности, предъявляемым к коррозиестойкости. Запорная арматура изготавливается из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов. Термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов способны выдержать температуру и давление эксплуатации до 210°C и до 40 атм соответственно.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Сплав НПО
Техмаш НПК

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