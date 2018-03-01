Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

КАМАЗ-65209 запущен в серийное производство

01.03.2018 ПАО "КАМАЗ" 129 0
0
Понравилась новость?
 0
КамАЗ-65209
КамАЗ-65209-S5 Neo" (T2640) с подъемной и управляемой третьей осью.
Источник: https://www.kommersant.ru/

На автомобильном заводе «КАМАЗа» собран седельный тягач с индексом 65209 – очередная модель нового семейства автомобилей.


Трёхосный седельный тягач КАМАЗ-65209 был впервые представлен в сентябре прошлого года на выставке «Комтранс-2017». Новый автомобиль имеет колёсную формулу 6х2 и заднюю подъёмную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза или без полуприцепа. Особых затруднений сборка модели не вызвала: в ней заложены те же конструкторские решения, что и в других автомобилях нового модельного ряда, к производству которых лидер российского грузового машиностроения приступил в 2013-2014 годах.


Кабина у новинки такая же, как и у флагмана – автомобиля КАМАЗ-5490 – высокая двуспальная, шасси длиннобазовое, как у КАМАЗ-65206. А подъёмная ось, которая также нужна для равномерного распределения нагрузки по среднему мосту, впервые использовалась на модели 65208. Схема сборки автомобиля почти полностью соответствует сборке предшественника КАМАЗа-65206, с единственным отличием – установка подъёмной оси происходит на отдельной площадке.


До конца месяца в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» будет передано семь таких машин.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 14:04
  • 1
Угроза или блеф: нужно ли миру бояться нового оружия России
  • 01.03 14:03
  • 4
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 01.03 13:53
  • 22
Треть россиян считают армию страны сильнейшей в мире, показал опрос
  • 01.03 13:50
  • 1
Украина поставит в США танк 
  • 01.03 13:44
  • 17
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
  • 01.03 12:28
  • 6
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 01.03 12:26
  • 2
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 01.03 12:25
  • 28
"Буян" в кустах
  • 01.03 11:52
  • 2
Гражданская оборонка
  • 01.03 11:45
  • 8
Минобороны РФ до 2023 года закупит 73 электрические торпеды нового типа
  • 01.03 11:38
  • 25
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 01.03 10:31
  • 1
ВМС Перу рассматривают варианты замены ДЭПЛ "Тип-209"
  • 01.03 10:19
  • 1
Подписались на 10 лет
  • 01.03 10:09
  • 8
В России разрабатывают проект нового авианосца для Военно-морского флота
  • 01.03 10:06
  • 2
Минобороны опубликовало видео работы бойцов Сил спецопераций в Сирии
другие обсуждаемые темы