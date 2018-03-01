КАМАЗ-65209 запущен в серийное производство
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КамАЗ-65209-S5 Neo" (T2640) с подъемной и управляемой третьей осью.
Источник: https://www.kommersant.ru/
На автомобильном заводе «КАМАЗа» собран седельный тягач с индексом 65209 – очередная модель нового семейства автомобилей.
Трёхосный седельный тягач КАМАЗ-65209 был впервые представлен в сентябре прошлого года на выставке «Комтранс-2017». Новый автомобиль имеет колёсную формулу 6х2 и заднюю подъёмную ось, которая позволяет экономить топливо при езде без груза или без полуприцепа. Особых затруднений сборка модели не вызвала: в ней заложены те же конструкторские решения, что и в других автомобилях нового модельного ряда, к производству которых лидер российского грузового машиностроения приступил в 2013-2014 годах.
Кабина у новинки такая же, как и у флагмана – автомобиля КАМАЗ-5490 – высокая двуспальная, шасси длиннобазовое, как у КАМАЗ-65206. А подъёмная ось, которая также нужна для равномерного распределения нагрузки по среднему мосту, впервые использовалась на модели 65208. Схема сборки автомобиля почти полностью соответствует сборке предшественника КАМАЗа-65206, с единственным отличием – установка подъёмной оси происходит на отдельной площадке.
До конца месяца в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» будет передано семь таких машин.
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01.03.2018
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