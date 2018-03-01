Россия будет поддерживать прямой диалог с США, заявили в Совбезе
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Флаги России и США.
Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия поддерживает и будет поддерживать прямой диалог с США, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.
"Поддерживаем и будем поддерживать прямой диалог с США. Безусловно, его глубина и продуктивность будут зависеть от степени готовности американцев к таким контактам на равноправной основе и при учете интересов друг друга", - сказал Венедиктов.
Он также подчеркнул, что в Совете Безопасности РФ оценивают перспективы улучшения отношений России с США и Евросоюзом со сдержанным оптимизмом.
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01.03.2018
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