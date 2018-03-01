В Совбезе предложили США закупать российские вертолеты для Афганистана



Вертолетный парк ВВС Афганистана. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов Вертолетный парк ВВС Афганистана. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Совет Безопасности РФ предлагает США вернуться к практике закупки российских вертолетов для армии Афганистана, сообщил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совбеза РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Следует также упомянуть совместный проект по вооружению афганской армии российскими боевыми и транспортными вертолетами. Общепризнанно, что именно российская техника является наиболее приемлемой в трудных высокогорных условиях Афганистана, там, где другая техника отказывает. Ее закупка в свое время финансировалась Вашингтоном с одобрения Конгресса. Почему бы не вернуться к данной практике сейчас?" - сказал собеседник агентства.