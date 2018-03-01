В Северной Осетии началась активная фаза двустороннего учения ЮВО
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Военнослужащий 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Активная фаза двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой началась в мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе основного этапа учения усиленная мотострелковая рота подготовила маневренную оборону и отработала отражение наступления превосходящих сил условного противника с выполнением боевых стрельб, после чего совершила выход из боя и отход в район восстановления боеспособности", - сказал он.
По замыслу учения, мотострелки были подняты по тревоге и совершили марш в район боевого применения в условиях действий диверсионно-разведывательных групп и огневых засад условного противника. Комплексы беспилотников применялись для ведения разведки, корректирования огня артиллерийских и танковых подразделений, а также оценки эффективности поражения целей.
На учение привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, реактивные системы залпового огня РСЗО "Торнадо-Г", комплексы БЛА, вертолеты армейской авиации Ми-35, штурмовики Су-25СМ.
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01.03.2018
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