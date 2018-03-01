Китай производит первоклассные танки. Он даже смог вытеснить Россию с рынка ЮВА



Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне "Кадамовский".

Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне "Кадамовский".Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

По данным официальной страницы министерства обороны Бангладеш на 3 февраля, переговоры между Россией и Бангладеш о закупке танков T-72B3 прошли безуспешно, так как цена на экспортируемые Россией танки модели T-72B3 слишком высокая (более чем три миллиона долларов за единицу), к тому же данная модель является модернизацией Т-72, созданного более 20 лет назад.

В будущем Бангладеш собирается закупить сотню китайских подержанных танков и, после их модернизации, перевооружить ими армию. Некоторые аналитики полагают, что скорее всего Бангладеш будет экспортировать из Китая танки Т-59. Ранее в Китае танки Т-59 производились дольше всего, объем производства данной модели был наиболее высоким, общий объем производства более десяти тысяч. Вплоть до настоящего времени сухопутные войска Китая используют немало танков данной модели.

Танки Т-59 были созданы на основе первого поколения советских танков Т-54А. Особенностью внешней конфигурации модели является наличие литой полусферической башни и пять опорных литых металлических катков на ходовых частях борта. Хотя модель Т-59 претерпела множество модификаций (пушка танка и стабилизаторы сильно изменились), но ходовые части борта остались без изменений. Поэтому китайские любители военной техники часто ласково называют его "пятискатка". Т-69, Т-79, являющиеся модификациями Т-59, также имели по пять бортов, также назывались "пятискатками".

Танки, состоящие на вооружении сухопутных войск Бангладеш, полностью китайского производства. Среди них 66 моделей Т-59, 180 единиц были модифицированы до модели 59G (Ранее - 59BD), 50 единиц - преобразованы в модель 59Р (Компания "Поли Технолоджи" видоизменила танки модели 69-2 до экспортного варианта), также имелось 44 единицы VT-1A (MBT-2000), общая численность составила 340 единиц.

Такое количество не отвечает потребностям сухопутных войск Бангладеш. Сухопутные войска страны насчитывают семь пехотных дивизий. Если в каждой дивизии должна быть хотя бы группа танков, то требуется ещё около 700 единиц техники. На данный момент не хватает около 360 единиц техники. В настоящее время Бангладеш начинает реструктурировать армейский истеблишмент. В итоге планируется расширение до десяти пехотных дивизий, поэтому общее количество танков должно составить примерно 1000 единиц техники.

Однако учитывая финансовые возможности Бангладеш, очевидно, что такое большое количество танков не может быть куплено, даже если это подержанные танки. Поэтому Бангладеш при переговорах с Россией уделяет пристальное внимание вопросу цены. Три миллиона за модель Т-72Б3 является неподъёмной суммой для страны.

Цзиньжи тоутяо, Китай