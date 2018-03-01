Российские Су-35 официально в НОАК



Истребители Су-35 ВВС НОАК.

Источник: кадр из видеорепортажа CCTV+ Истребители Су-35 ВВС НОАК.Источник: кадр из видеорепортажа CCTV+

7 февраля ВВС Китая опубликовали сообщение о том, что недавно боевой самолет Су-35 совершил полет в Южно-Китайском море с целью патрулирования. Впервые ВВС Китая открыто заявили об использовании самолетов Су-35.

Боевые самолеты Су-35 недавно совершили полет в Южно-Китайском море с целью патрулирования. ВВС Китая выполнили новую задачу исторического значения и развернули реальные военные учения. Су-35 - многоцелевой истребитель, который обладает огромной мощностью для поражения целей в воздухе, на земле и в море. Применение в военной практике этого истребителя будет способствовать увеличению боеспособности ВВС на дальних морских расстояниях. ВВС Китая заявили, что если последовательно развивать науку и технику, действовать в соответствии с законом и планом, то это будет способствовать началу новой эпохи в военной подготовке и непрерывно повышать боеспособность.

Для людей, увлекающихся военным делом, Су-35, с одной стороны, хорошо знаком, а с другой - неизвестен. Этот боевой самолет считается самым передовым многоцелевым российским истребителем. С начала переговоров Китая и России о поставке Су-35, сообщения об этом самолете покрыты завесой тайны. С 2012 года тема о приобретении ВВС Китая Су-35 многократно фигурировала в китайских и российских СМИ, однако довольно продолжительное время эти истребители не появлялись на вооружении Китая. Только 25 декабря 2016 года, вслед за тем как Россия отправила в Китай первые четыре самолета, на единственном новостном интернет-ресурсе Народной армии Китая в одной из рубрик была опубликована статья с названием: "Су-35 - это, конечно, хорошо, но надеемся, что это последняя покупка иностранного боевого самолета нашей страной". Получилось, что эта статья послужила единственным подтверждением, так как впоследствии не было опубликовано даже официальных фотографий. Тема о приобретении Су-35 Китаем до сих пор вызывает вокруг себя множество споров.

Согласно российскому информационному агентству ТАСС, в ноябре 2015 года Россия и Китай заключили договор о закупке 24 истребителей Су-35. По договору, предварительная общая стоимость составила два миллиарда долларов. Помимо самих самолетов, в договор также вошла помощь в поставке наземного вспомогательного оборудования и резервных двигателей. В декабре 2016 года Россия отправила в Китай первые четыре самолета, затем в 2017 году двумя партиями последовательно были переданы еще десять и пять Су-35.

Однако сколько бы ни скрывали информацию о Су-35, после окончания передачи самолетов Китаю, военно-воздушные силы быстро сформировали мощную команду для патрулирования. Таким образом, ВВС Китая весьма открыто заявили о вводе на боевую службу этих самолетов. Это означает, что проведение учений с Су-35 приведет к улучшению боеспособности на дальних морских рубежах.

В скором времени на вооружение будут приняты китайские истребители J-20, поэтому Китай очень надеется, что Су-35 станет последним импортированным самолетом. Так Китай не будет опасаться никаких мировых держав и станет одной из сильнейших наций в мире.