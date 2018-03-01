Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" впервые обойдет всю Евразию
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Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС
За все время похода экипаж примет на борт корабля более 500 курсантов двух петербургских, владивостокского и балтийского военно-морских вузов
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" впервые совершит плавание вокруг Евразии и пройдет более 41 тыс. км. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
"1 марта учебный корабль "Перекоп" выйдет из Кронштадта в штурманский поход, в ходе которого ему предстоит преодолеть расстояние около 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км), экипаж побывает в четырех океанах и впервые пройдет по Северному морскому пути", - сказали в округе.
За все время похода экипаж примет на борт корабля более 500 курсантов двух петербургских, владивостокского и балтийского военно-морских вузов, периодически меняя состав будущих морских офицеров, совершая переходы от одного порта к другому. Также учебный корабль совершит восемь деловых заходов в иностранные и российские порты.
На борту корабля курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке. Кроме того, будет проведен ряд тренировок курсантов на современном учебном тренажере "Регель".
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01.03.2018
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