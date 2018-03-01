Шойгу предложил де Мистуре создать комиссию для оценки ситуации в Ракке
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Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В послании главы Минобороны РФ подчеркивается, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана"
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение, в котором предложил открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана и создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке.
"Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу по дипломатическим каналам направлено разъяснение специальному представителю генсекретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре о комплексе мероприятий, проводимых по поручению президента России российским Центром примирения враждующих сторон", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В частности, в разъяснении указывается, что начиная с 27 февраля для выхода мирных жителей из Восточной Гуты в районах населенных пунктов Дума и Арбил введены "гуманитарные паузы". "На это время сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов по террористам", - уточняется в сообщении.
Кроме того, для пропуска мирных жителей подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе поселения Эль-Вафидин.
В послании подчеркивается, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке", сообщили в российском военном ведомстве.
Ситуация в Ракке и Эт-Танфе
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что в Эт-Танфе и Ракке, подконтрольных коалиции во главе с США, сложилась самая тяжелая на территории Сирии гуманитарная ситуация, для решения которой нужны срочные меры со стороны международных организаций. По словам генерала, до 60 тыс. беженцев, проживающих в лагере Эр-Рукбан (находится в зоне ответственности американской базы в Эт-Танфе), насильно удерживаются контролирующими лагерь группировками боевиков.
Конашенков также подчеркнул, что положение жителей Ракки характеризуется как гуманитарная катастрофа. Он рассказал, что сейчас в Ракке находятся около 40 тыс. жителей, тогда как к началу штурма коалицией там проживали более 200 тыс. человек. Генерал напомнил, что авиация разрушила более 80% строений в городе, а в жилых кварталах нет водоснабжения и электричества.
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01.03.2018
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