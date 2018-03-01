На учениях в Кубани истребители нанесли удары по бронетехнике "противника"
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Многоцелевой истребитель Су-27СМ3. Архивное фото.
Источник: © Фото : Vitaly V. Kuzmin
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили наземные объекты и бронетехнику условного противника во время учебно-тренировочных полетов, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника.
"В сложных метеорологических условиях в районе полигона "Андреевский" экипажи успешно выполнили задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наземным объектам и колоннам бронетехники условного противника", - сказал Астафьев. Все упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар, звеньев и групп.
Учебно-тренировочные полеты вместе с отработкой способов применения авиационной техники и задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из этапов подготовки к участию в отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2018".
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01.03.2018
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