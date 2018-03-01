Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Росгвардии рассказали о защите важнейших объектов от дронов

02.03.2018 РИА Новости 81 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото
Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Важнейшие объекты инфраструктуры в России от атак беспилотников защищает единая система ПВО, а Росгвардия может помочь военным в этом вопросе, уничтожая дроны из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости начальник авиации ведомства генерал-лейтенант Александр Афиногентов.

"Это сейчас очень актуальный вопрос, он, сами понимаете, откуда родился: атака террористическая на наши объекты в Сирии, на наши войска. И сейчас идет проработка как раз вопроса. Это не прерогатива (Росгвардии) определять порядок применения активных средств поражения против беспилотников: существует единая система противовоздушной обороны в министерстве обороны", - сказал Афиногентов.

Генерал отметил, что у министерства обороны есть необходимые средства борьбы с дронами, а у гвардейцев пока нет своей ПВО, и в их распоряжении только "обыкновенные огневые средства ручные: пулеметы, автоматы и так далее".

Оба ведомства работают по этому вопросу вместе, созданы комплексные группы, добавил Афиногентов.

К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.

В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, а также надводный, воздушный и трубопроводный транспорт. К ним также отнесены 50% функционирующих судоходных гидротехнических сооружений. Все критически важные объекты классифицируются по значимости, видам и уровням угроз.

По данным МЧС, на территории России находятся более 3,9 тысячи критически важных объекта (КВО). Большинство из них размещено в густонаселенных районах, в пределах крупных городов и населенных пунктов. На европейской части России (в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах) сосредоточено 75% всех КВО. Более четверти из них (25,57%) размещено в ЦФО.
01.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 02:03
  • 20
Забрало закрой!
  • 02.03 01:52
  • 26
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 02.03 01:08
  • 1
Путин представил новейшие виды российского вооружения
  • 02.03 00:47
  • 35
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 02.03 00:13
  • 13
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 01.03 23:30
  • 33
"Буян" в кустах
  • 01.03 23:13
  • 4
Выборы?
  • 01.03 22:34
  • 1
"Роскосмос" обвинили во вредительстве
  • 01.03 22:20
  • 508
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 01.03 22:17
  • 3
«Не страшно, что МС-21 будет летать с двигателями из США»
  • 01.03 21:29
  • 1
Индия и Россия завершили коммерческие переговоры по вопросу приобретения четырех фрегатов проекта 11356
  • 01.03 21:22
  • 1
Россия хочет получить новую боевую машину огневой поддержки
  • 01.03 21:16
  • 4
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 01.03 21:13
  • 8
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 01.03 20:50
  • 1
S7 Space представила график запусков с "Морского старта" на 2019-2022 годы
другие обсуждаемые темы