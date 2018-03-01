В Росгвардии рассказали о защите важнейших объектов от дронов



Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Важнейшие объекты инфраструктуры в России от атак беспилотников защищает единая система ПВО, а Росгвардия может помочь военным в этом вопросе, уничтожая дроны из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости начальник авиации ведомства генерал-лейтенант Александр Афиногентов.

"Это сейчас очень актуальный вопрос, он, сами понимаете, откуда родился: атака террористическая на наши объекты в Сирии, на наши войска. И сейчас идет проработка как раз вопроса. Это не прерогатива (Росгвардии) определять порядок применения активных средств поражения против беспилотников: существует единая система противовоздушной обороны в министерстве обороны", - сказал Афиногентов.

Генерал отметил, что у министерства обороны есть необходимые средства борьбы с дронами, а у гвардейцев пока нет своей ПВО, и в их распоряжении только "обыкновенные огневые средства ручные: пулеметы, автоматы и так далее".

Оба ведомства работают по этому вопросу вместе, созданы комплексные группы, добавил Афиногентов.

К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.

В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, а также надводный, воздушный и трубопроводный транспорт. К ним также отнесены 50% функционирующих судоходных гидротехнических сооружений. Все критически важные объекты классифицируются по значимости, видам и уровням угроз.

По данным МЧС, на территории России находятся более 3,9 тысячи критически важных объекта (КВО). Большинство из них размещено в густонаселенных районах, в пределах крупных городов и населенных пунктов. На европейской части России (в Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах) сосредоточено 75% всех КВО. Более четверти из них (25,57%) размещено в ЦФО.