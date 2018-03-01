Эксперт рассказал о возможной роли украинских военных в войне НАТО и России



Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Стрингер Военнослужащие украинских вооруженных сил Украины. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинские спецназовцы могут быть "незаменимы" для НАТО в случае войны с Россией. Об этом пишет военный эксперт капитан первого ранга Константин Сивков в материале для "Военно-промышленного курьера".

В случае конфликта, как считает эксперт, силы альянса сфокусируются на захвате ядерных объектов России для ликвидации ее преимущества в стратегических вооружениях. При этом НАТО будет делать ставку на спецназ.

"Спецназовцев могут перебросить в РФ как под видом гражданских пассажиров, так и военными самолетами, по суше или с моря. Агентура влияния, которая поможет в решении боевых задач, уже ждет. После первичной нейтрализации ядерного потенциала НАТО для закрепления успеха может ввести силы быстрого реагирования, которые установят надежный контроль над стратегическим арсеналом нашей страны", - пишет Сивков.

Именно этим, по мнению автора, объясняется наращивание в приграничных с Россией районах группировки натовских сил спецопераций и частей быстрого развертывания.

При этом Сивков отмечает особую роль украинских военных, которую они могут сыграть в вероятном конфликте. "Особенно ценны в этих условиях для НАТО бойцы украинского спецназа. Родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием", - подчеркивает эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве, заявил, что США готовят Европу к использованию ядерного оружия против Москвы. Министр отметил, что сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, а также практика "совместных ядерных миссий" препятствуют разоружению.