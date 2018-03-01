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Российский беспилотник назвали угрозой системам ПВО США

02.03.2018 Lenta.ru 95 0
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Скат
Полноразмерный макет боевого беспилотного летательного аппарата "Скат" (на заднем плане).
Источник: Антон Денисов/РИА «Новости»

Создаваемый российский сверхзвуковой самолет-беспилотник предназначен для нанесения ударов по объектам ПВО (противовоздушной обороны) противника, сообщил The National Interest американский военный эксперт Самуэль Бендетт.

"Известно, что трудно сбить снаряд, летящий на небольшой высоте, но высокой скорости, — говорит аналитик. — Такой беспилотник способен преодолевать систему противовоздушной обороны и наносить удары по радарам и ракетным установкам".

Эксперт заявил, что для проникновения в зону действия систем противовоздушной обороны противника российские военные также могут использовать беспилотники со стелс-технологией.

Бендетт полагает, что прототип нового оружия Россия представит в 2018 году. По его мнению, "такой беспилотник станет российским ответом на американскую линейку беспилотников MALE и HALE, которые еще недавно доминировали в небе по всему миру", в связи с чем США "необходимо продолжать инвестировать в системы ПВО".

В феврале 2018 года стало известно, что в России ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный сверхзвуковой полет и получит управляемые и неуправляемые средства поражения.

Беспилотники HALE (High-Altitude Long Endurance) отличает возможность длительного нахождения в автономном полете на больших высотах (как правило до 20 километров). К ним относится, в частности, дрон RQ-4 Global Hawk. Аппараты MALE (Medium-altitude long-endurance) рассчитаны на полет на средних высотах (3-9 километров). К таким дронам относится, например, MQ-1 Predator.
01.03.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
MQ-1 Predator
Проекты
БПЛА

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