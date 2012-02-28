Оснащенная и подготовленная армия без раздутого бюджета



На церемонии "возрождения" 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии. Барановичи (Белоруссия), 01.12.2017.

Источник: Александр Гончаров "Ваяр" / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины" На церемонии "возрождения" 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии. Барановичи (Белоруссия), 01.12.2017.Источник: Александр Гончаров "Ваяр" / Денис Малышиц / Белорусская военная газета "Во славу Родины"

За стабильность и безопасность в сегодняшнем неспокойном мире нужно платить. Об этом на последнем заседании Совета Безопасности Беларуси заявил Президент Александр Лукашенко. Глава белорусского государства подчеркнул о необходимости модернизации и перевооружения армии. Во время заседания Лукашенко указал на отсутствие единства в рядах стран-участниц ОДКБ. Прежде всего, речь о руководстве России, у которого, нет серьезного понимания нужды укреплять национальные вооруженные силы государств входящих в Организацию. В тоже время «осуществляется последовательная милитаризация Восточной Европы, где развертываются дополнительные воинские контингенты. Как следствие, в нынешнем году существенно увеличатся военные расходы этих стран», – отметил Президент.

Тут же аналитики и эксперты, в числе которых и авторы страшилок о вторжении России в Беларусь, последующую аннексию и оккупацию чуть ли не всей Европы, раздули новые споры о боеспособности белорусской армии и кто ее «спонсирует».

Стремление подобных специалистов указать на неспособность Беларуси содержать свои вооруженные силы и полную зависимость страны от Москвы вызывает уже только улыбку. Да, в экономическом плане Минску не просто модернизировать всю технику, закупить новинки вооружений, но эти мероприятия постепенно осуществляются. Бюджет оборонного ведомства не позволяет этого сделать сразу, но плановость действий позволяет поддерживать уровень боеготовности на необходимом уровне, о чем и заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев 21 февраля на брифинге для военных атташе.

«Наша цель – компактная, хорошо оснащенная, высокоподготовленная армия, способная выполнить поставленные задачи в любых условиях обстановки», – отметил он.

По словам начальника Генштаба, сегодня любое соединение и воинская часть «готовы выполнить поставленные задачи в установленные сроки», что «фактически исключает возможность внезапной военной агрессии против нашей страны».

В настоящее время для нужд оборонного ведомства Беларуси осуществляется закупка новых образцов современного вооружения и техники, в том числе и российского производства, проводится модернизация старых образцов. Вместе с тем реально существует дефицит современной боевой техники, так как имеющаяся еще советских времен не может эксплуатироваться постоянно. Особенно в то время когда страны-соседи увеличивают свой военный потенциал.

К примеру, Польша в ближайшее время может получить от американцев ракеты «Хомарк», характеристики которых приближаются к оперативно-тактическим ракетам по дальности и боевым свойствам. Перехватить такие ракеты белорусские С-300, если они будут направлены против нас или России, не смогут, а вот ЗРК С-400 имеет возможность выполнять противоракетные задачи.

Военный бюджет белорусского оборонного ведомства по сравнению с соседями незначительный – около 1% от ВВП, что составляет чуть более 600 млн. долларов США. В то время как, дивизион того же зенитно-ракетного комплекса С-400 более 500 млн. долларов – почти все выделенные на год средства. Подобные покупки могут позволить себе лишь богатые страны. Поэтому 12 самолетов Су-30, стоимостью около 30 млн. долларов за единицу, которые приобретает Беларусь у Российской Федерации, будут закупаться по четыре в год.

Следует подчеркнуть, что белорусская армия, пусть и не столь быстрыми темпами, но модернизируется и делает это за свой счет, а не российский, как утверждает российский политолог Андрей Суздальцев.

Очевидно, что если у Беларуси не будет, к примеру, надежной системы ПВО, это усилит мощь вероятного удара, который может быть нанесен через территорию Беларуси по центральным промышленным районам России и по Москве.

Хотя, по мнению обозревателя Александра Класковского, Москва вряд ли прислушается к подобным рассуждениям и из-за собственного стратегического расчета.

«Аналитики полагают, что у Москвы такая стратегия: мол, пусть разваливается белорусская армия – грубо говоря, скоро эти старые самолеты летать перестанут, танки перестанут ездить. И тогда мы скажем: поскольку защищаться надо от этого коварного монстра НАТО, давайте мы поставим здесь российские базы», – отмечает он.

Такого же мнения придерживается и Арсений Сивицкий, который заявил, что Москва в услугах Минска больше не заинтересована. Это связано с тем, что белорусская армия должна была в рамках Союзного государства отвечать за западное направление, чтобы Россия не держала на этом направлении крупную группировку войск. Однако за последние годы российская сторона сформировала ряд новых соединений на границе с Беларусью и Украиной.

Более того, некоторые «специалисты военного дела», ни дня не прослужившие в армии, такие как руководитель проекта «Belarus Security Blog» Андрей Поротников, вообще утверждают, что за Россию ни одна из стран ОДКБ воевать не будет. Правда, совершенно не учитывают того, что Минск тоже противник НАТО, так как является союзником и партнером Москвы, которая считается чуть ли не главной угрозой всего мира (США) наряду с терроризмом, о чем военно-политическое руководство Альянса заявляет не стесняясь. Очевидно, что только в рамках договоров и союзов с Российской Федерацией наша страна может чувствовать себя в полной мере защищенной.

Вооруженные силы двух стран ежегодно проводят десятки совместных мероприятий, штабных тренировок, учений.

По данным ГВПК Беларуси почти 100 белорусских предприятий поставляют более 1,5 тысяч наименований комплектующих и элементов вооружений предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. В свою очередь, более 900 российских предприятий в рамках производственной кооперации поставляют предприятиям ВПК Беларуси около 4000 наименований продукции.

Деятельность предприятий ГВПК в прошлом году способствовала поставке в Вооруженные Силы Республики Беларусь более 880 единиц новейших и отремонтированных образцов ВВСТ – средств радиолокации, связи и радиоэлектронной борьбы, средств подвижности, беспилотных авиационных комплексов и других. В 2017 году на вооружение были приняты пять новых образцов вооружения и военной техники, начата работа по модернизации авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух» ближнего радиуса действия, продолжается разработка отечественного противотанкового ракетного комплекса, а также работа по созданию гранатомета.

Очевидно, что утверждение о том, что Москва содержит белорусскую армию – не верно. Правда лишь в том, что часть образцов закупается по российским ценам, а не экспортным или со скидкой – даром ничего не отдается.

Поэтому высказывания ряда экспертов о полной зависимости Минска от Москвы – не более чем пиар на громких заголовках.

Беларусь и Россия являются полноправными партнерами в военной сфере и в равной степени участвуют в обеспечении безопасности Союзного государства.

Владимир Вуячич