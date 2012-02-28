"Страйкеры" с пушками уже в Европе



Stryker ICVD в Германии.

Источник: defence-blog.com Stryker ICVD в Германии.Источник: defence-blog.com

Американские подразделения в Европе получили первые "прокачанные" бронетранспортёры. Вчера, 27 февраля, портал defence-blog.com сообщил о том, что боевые машины Stryker Infantry Carrier Vehicle Dragoon (ICVD) приняли участие в военных учениях, которые прошли на военной базе Графенвёр в одноимённом немецком городе.

Первыми бронетранспортёры Stryker ICVD получил 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в городе Фильсэкк (Бавария). В базовой версии "Страйкеры" оснащаются пулемётами калибра 12,7 мм, но в Минобороны США посчитали, что для европейского театра военных действий боевых возможностей стрелкового оружия может оказаться мало. Поэтому было принято решение оснастить бронетранспортёры необитаемыми башнями с 30-мм пушкой XM813 производства компании АТК.

Необитаемая башня вмещает 156 снарядов калибра 30?173 мм и 200 патронов калибра 7,62 мм для спаренного пулемёта. Оператор башни управляет её вооружением с помощью всепогодной системы обнаружения и идентификации целей. Кроме того, на башне размещены установки для отстрела дымовых гранат и при необходимости могут быть смонтированы ПТРК.

"Страйкеры" с пушками 2-го кавалерийского полка армии США. Источник: defence-blog.com

Впервые о планах перевооружить бронетранспортёры Stryker Минобороны США сообщило в марте 2016 года. В оборонном заказе сообщалось, что в первую очередь и в срочном порядке новое вооружение должны получить боевые машины, которые будут отправлены на боевое дежурство в Европу. Это орудие может вести огонь одиночными выстрелами, а также в автоматическом режиме со скорострельностью до 200 снарядов в минуту. В Минобороны США считают, что в таком виде Stryker сможет противостоять российским боевым машинам пехоты БМП-3 и Курганец-25.

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая троих членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.