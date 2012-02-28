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Соцсеть – находка для шпиона

01.03.2018 Warspot 116 0
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Девушки-военнослужащие ВС РФ
Девушки-военнослужащие ВС РФ.
Источник: life.ru

Минобороны РФ подготовило кодекс поведения для военнослужащих. Сегодня, 28 февраля, газета "Известия" сообщила о том, что в новом своде правил содержится раздел, посвящённый информационным технологиям и соблюдению секретности при их использовании.

Кодекс подготовлен для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов. Документ описывает все аспекты деятельности управленца — от внешнего вида до организации работы подразделений и постановки задач подчинённым. Отдельный раздел посвящён информационным технологиям и соблюдению секретности при их использовании. На особом контроле — мобильные телефоны, а социальные сети объявлены "табу".

В новом кодексе поведения мобильный телефон назван "идеальным прибором для шпионажа за его владельцем, получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа". Отныне российским военнослужащим запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей. Нельзя и оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение. Под категорическим запретом оказались социальные сети. Согласно кодексу, они являются "табу для вас и ваших подчинённых".

В Минобороны РФ указывают, что кодекс был разработан в конце прошлого года и утверждён лично начальником Генштаба генералом армии Валерием Герасимовым.
28.02.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий

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