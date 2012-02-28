Флагман украинского флота пострадал из-за антироссийских санкций
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ВМС Украины оказались заложниками собственных антироссийских санкций. Из-за введенных Киевом ограничительных мер не удалось отремонтировать флагман украинских ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный".
http://crimea-news.info/
Одесский апелляционный хозяйственный суд отказал по иску иску военного прокурора Южного региона Украины, который требовал оштрафовать "Судостроительный завод им. 61 Коммунара" на 866 тыс. гривен за нарушение условий договора по ремонту дизельных двигателей фрегата "Гетман Сагайдачный". В 2015 году компания приняла двигатели на ремонт, однако не смогла его выполнить.
Из решения Одесского суда стало известно, что двигатель для украинского фрегата "Гетман Сагайдачный" не удалось отремонтировать из-за того, что комплектующие для него можно поставить только из России, однако это запрещено в связи с украинскими санкциями.
Ряд узлов двигателя собирались заменить, однако в связи с тем, что он был изготовлен в 1996 году на заводе "Звезда" в Санкт-Петербурге, приобретение комплектующих оказалось невозможно согласно законам Украины о санкциях против России.
В этом году у фрегата "Гетман Сагайдачный" истекает срок эксплуатации – жизненный цикл корабля сократился из-за низкого финансирования.
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28.02.2018
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