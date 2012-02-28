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Украина поставит в США танк 

01.03.2018 Военное обозрение 78 0
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Украинский "Завод имени Малышева" поставит на экспорт в США один танк "Оплот", сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Поставку осуществят с помощью госкомпании-спецэкспортера, сообщает "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на представителя украинского оружейного бизнеса.

http://yuchansson.blogspot.ru/

На Украине успели назвать эту поставку перспективной. По мнению украинских "экспертов", американская сторона таким образом изучает украинские технологии, что дает вероятность военно-технического сотрудничества США и Украины, что в дальнейшем подразумевает поставки украинской техники в Соединенные Штаты

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснил, зачем украинский "Завод имени Малышева" поставит на экспорт в США один танк "Оплот".

Один танк американцы купили точно так же, как покупали по одной единице предыдущие модификации советских изделий: один самолет, один танк, одну ракету. Им нужно разобрать технику, провести испытания, проверить параметры защищенности, заметность в различных диапазонах (радиоэлектронных, оптических, инфракрасных) и так далее

– объяснил Мураховский.

Хотя основа танка "Оплот" – хорошо известная советская машина Т-80, американцы интересовались всеми ее дальнейшими модификациями. Точно так же они покупали, например, танк Т-80УД и другие единицы бронетехники, отметил эксперт.
28.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева

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