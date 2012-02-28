"Смертоносные российские системы" заставили США менять оснащение истребителей

ВМС США намерены оснастить парк самолетов Super Hornet и Growler топливными баками более большей емкости, что позволит увеличить радиус действия авиакрыла.

Объясняя оснащение истребителей F/A-18 Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler ВМС США топливными баками, эксперт Эрик Вертхайм заявил, что это необходимо в связи с угрозой со стороны России.

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Вертхайм, который является экспертом по вопросам военно-морской авиации, заявил, что долгое время американский флот не сталкивался с угрозами, сопоставимыми с теми, которые появлялись во время "холодной войны". Однако в последние 5-10 лет угрозы начали проявляться в форме "новых смертоносных китайских и российских систем вооружений", приводит его слова NavyTimes.

Мы были настолько сконцентрированы на войнах в Ираке и Афганистане, что забыли о серьезных проблемах

– заявил Вертхайм.

Планы увеличить дальность истребителей американской морской авиации эксперты прямо связывают с сообщениями о существенном увеличении дальности российских противокорабельных ракет. В таких условиях для успешного перехвата российских самолетов-ракетоносцев американским истребителям требуется увеличить радиус действия минимум до 1,1 тыс. км. В данный момент радиус действия F-18 составляет порядка 700 км.

В середине февраля в Пентагоне заявили, что США встревожены разработкой в России новых крылатых ракет, которые якобы способны поражать цели на гораздо большие расстояния, чем раньше.

Перед этим появились сведения, что российская противокорабельная ракета 3М55 комплекса "Оникс" может достигать дальности пуска в 800 км, а возможно, и 1 тыс. км, передает "Взгляд"