Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Смертоносные российские системы" заставили США менять оснащение истребителей

01.03.2018 Военное обозрение 77 0
0
Понравилась новость?
 0

ВМС США намерены оснастить парк самолетов Super Hornet и Growler топливными баками более большей емкости, что позволит увеличить радиус действия авиакрыла.

Объясняя оснащение истребителей F/A-18 Hornet и самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18 Growler ВМС США топливными баками, эксперт Эрик Вертхайм заявил, что это необходимо в связи с угрозой со стороны России.

http://wallpaper-house.com/

Вертхайм, который является экспертом по вопросам военно-морской авиации, заявил, что долгое время американский флот не сталкивался с угрозами, сопоставимыми с теми, которые появлялись во время "холодной войны". Однако в последние 5-10 лет угрозы начали проявляться в форме "новых смертоносных китайских и российских систем вооружений", приводит его слова NavyTimes.

Мы были настолько сконцентрированы на войнах в Ираке и Афганистане, что забыли о серьезных проблемах

– заявил Вертхайм.

Планы увеличить дальность истребителей американской морской авиации эксперты прямо связывают с сообщениями о существенном увеличении дальности российских противокорабельных ракет. В таких условиях для успешного перехвата российских самолетов-ракетоносцев американским истребителям требуется увеличить радиус действия минимум до 1,1 тыс. км. В данный момент радиус действия F-18 составляет порядка 700 км.

В середине февраля в Пентагоне заявили, что США встревожены разработкой в России новых крылатых ракет, которые якобы способны поражать цели на гораздо большие расстояния, чем раньше.

Перед этим появились сведения, что российская противокорабельная ракета 3М55 комплекса "Оникс" может достигать дальности пуска в 800 км, а возможно, и 1 тыс. км, передает "Взгляд"
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Китай
Россия
США
Продукция
EA-18
F-18
Super Hornet
П-800 Оникс

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 01:39
  • 1
Летчики-истребители ТОФ на Камчатке отразили воздушную атаку условного противника
  • 01.03 01:31
  • 1
Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности
  • 28.02 23:53
  • 1
В России завершается создание отечественного компьютера для армии и МЧС
  • 28.02 23:45
  • 12
Рогозин призвал сломать тенденцию "утечки мозгов" из России
  • 28.02 23:40
  • 1
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 28.02 22:49
  • 1
Истребители солидарности
  • 28.02 22:45
  • 1
Конструктивная вражда
  • 28.02 22:35
  • 17
"Буян" в кустах
  • 28.02 22:02
  • 2
Кайрос европейской обороны
  • 28.02 21:57
  • 1
Шойгу: доля современной техники в войсках РЭБ к 2021 году вырастет до 70%
  • 28.02 21:35
  • 1
SpaceX в полтора раза увеличит число запусков ракет в 2018 году
  • 28.02 21:30
  • 1
Залы Национального центра управления обороной РФ назвали в честь выдающихся военачальников
  • 28.02 20:45
  • 7
Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
  • 28.02 20:35
  • 56
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 28.02 20:06
  • 21
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
другие обсуждаемые темы