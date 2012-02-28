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Эксперт прокомментировал инцидент с обморожением экипажа самолета ВМС США

01.03.2018 РИА Новости 75 0
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EA-18G Growler
EA-18G Growler.
Источник: Andy Martinez / US Navy

Экипаж самолета американских ВМС замерз во время полета на высоте семи километров. В эфире радио Sputnik авиаэксперт Виктор Прядка рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной происшествия.

Экипаж самолета ВМС США EA-18G Growler подвергся сильнейшему обморожению во время полета. Об этом сообщает Defense News. 

Инцидент произошел на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла. По информации издания, воздушное судно направлялось из базы Уидби-Айленд в штате Вашингтон на базу Чайна-Лейк в Калифорнии.

Отмечается, что в самолете произошел сбой системы кондиционирования, из-за чего температура в кабине упала до минус 30 градусов, все пространство заполнил туман, а приборная доска воздушного судна покрылась льдом. Пилот и инженер потеряли видимость и не могли отслеживать показания датчиков и компаса. Экипаж отменил полет к месту назначения и вернулся на Уидби-Айленд, сверяя курс с диспетчерами. После прибытия на базу на коже у летчика и инженера обнаружили следы обморожения.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка прокомментировал инцидент.

"Ситуацию можно назвать штатной, поскольку периодически случается выход системы кондиционирования из строя. А если высота полета порядка 10 километров, то температура за бортом минус 50 градусов, поэтому, естественно, экипаж в этой ситуации может в значительной степени переохладиться. Данный случай будет зафиксирован, выяснят причину, возможно, внесут изменения в конструкцию либо в техническое обслуживание, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись. Возможно, была нарушена профилактика техобслуживания самолета: что-то, может быть, не закрутили, не затянули техники, что привело в итоге к данному обстоятельству", - сказал Виктор Прядка.
28.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18

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