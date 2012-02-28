Польский вертолет с итальянской беспилотной технологией
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Полет вертолета SW-4 Solo без пилота на борту.
Источник: airrecognition.com
"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Компания Leonardo выполнила первый полет вертолета SW-4 Solo без пилота на борту, сообщает airrecognition.com 27 февраля.
Генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо заявил: "Это достижение дает дополнительные свидетельства ведущей роли "Леонардо" в Европе в разработке беспилотных воздушных систем. Я также хотел бы поблагодарить аэропорт Гроттагли и авиационные власти за их вклад в успешное достижение этой вехи".
Solo RUAS/OPH – вертолетная беспилотная воздушная система/опционально пилотируемый вертолет, полученный в результате модернизации польского вертолета SW-4 производства "Леонардо" (отделение в Польше), оснащенный передовыми системами и датчиками, произведенными объектами компании в Италии и Великобритании. В декабре 2006 года в Гроттагли проводились полеты с пилотом на борту.
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28.02.2018
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