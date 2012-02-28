Польский вертолет с итальянской беспилотной технологией



Полет вертолета SW-4 Solo без пилота на борту.

Источник: airrecognition.com Полет вертолета SW-4 Solo без пилота на борту.Источник: airrecognition.com

"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Компания Leonardo выполнила первый полет вертолета SW-4 Solo без пилота на борту, сообщает airrecognition.com 27 февраля.

Генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо заявил: "Это достижение дает дополнительные свидетельства ведущей роли "Леонардо" в Европе в разработке беспилотных воздушных систем. Я также хотел бы поблагодарить аэропорт Гроттагли и авиационные власти за их вклад в успешное достижение этой вехи".

Solo RUAS/OPH – вертолетная беспилотная воздушная система/опционально пилотируемый вертолет, полученный в результате модернизации польского вертолета SW-4 производства "Леонардо" (отделение в Польше), оснащенный передовыми системами и датчиками, произведенными объектами компании в Италии и Великобритании. В декабре 2006 года в Гроттагли проводились полеты с пилотом на борту.