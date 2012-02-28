Растет уровень исправности военной техники германского Бундесвера



БМП Puma во время церемонии передачи германскому Бундесверу первых серийных машин этого типа. Унтерлюс (Мюнстер), 24.06.2015.

Источник: Marco Dorow / Бундесвер БМП Puma во время церемонии передачи германскому Бундесверу первых серийных машин этого типа. Унтерлюс (Мюнстер), 24.06.2015.Источник: Marco Dorow / Бундесвер

21 февраля 2018 года министерство обороны Германии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается о росте уровня исправности боевой техники Бундесвера. На приведенном графике показана общая оперативная готовность так называемых 53 основных систем вооружения вооруженных сил ФРГ. Список этих систем включает более 5000 отдельных транспортных средств, кораблей, судов и летательных аппаратов. В марте 2015 года вооруженные силы ФРГ имели боеготовыми около 2300 единиц техники. А к концу 2017 года этот показатель увеличился примерно на 550 единиц, то есть на 25 процентов.

Уровень исправности военной техники бундесвера. Синим цветом обозначена общая численность техники; красным - находящаяся в войсках; зеленым - фактически эксплуатируемая (c) bmvg.de

Пояснения к графику:

Аномалия на верхней кривой "общее количество" (синий цвет, +200 единиц) объясняется тем, что в начале 2016 года были приняты на вооружение бронемашины медицинской службы.

Стабилизация кривой ближе к концу графика в основном связана с интенсивной эксплуатацией БМП Marder и танков Leopard 2. В цифрах: в период 2015-2016 годов Marder и Leopard 2 участвовали в 14 крупных учениях. Только в 2017 году таких учений было одиннадцать. Это означает почти удвоение количества учений с соответствующими последствиями для ремонта и обслуживания.

Вся военная техника из списка в 53 основных систем вооружения, показана на графике синей кривой (Gesamtbestand). Сюда же входит техника, проходящая испытания, модернизацию или ремонт.

Красным цветом на гарфике (verfügbar - в распоряжении) обозначена только техника, которая имеется в наличии у подразделений и может быть использована в ходе обучения, учений или задействована в операциях - ответственность за эту технику несут военные. Показатель готовности этой техники и является основным критерием для оценки вооруженными силами своей боеготовности.

Зеленым цветом (einsatzbereit - готовые к применению) обозначено количество техники, которая фактически эксплуатируется в войсках для решения повседневных задач. Стандартом является задействование не менее 70 процентов техники в ежедневном режиме.