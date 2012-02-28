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Италия получила последний М-346

01.03.2018 Военный паритет 68 0
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УТС M-346
Реактивный учебный самолет Alenia Aermacchi M-346 Master.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Компания Airon Airtic (Aeronautica Militare Italiana: AMI - ВВС Италии) ввела в эксплуатацию свой 18-й (последний) усовершенствованный реактивный учебный самолет Alenia Aermacchi M-346 Master, сообщает janes.com 27 февраля.

Самолет был принят в эксплуатацию во время церемонии на производственном заводе Alenia Venegono в северной Италии, то есть через шесть лет после того, как поставки машин начались в ноябре 2011 года.

T-346A состоят на вооружении 61-го авиакрыла в Галатине для подготовки итальянских пилотов, а также летчиков из Аргентины, Австрии, Франции, Греции, Кувейта, Нидерландов, Польши, Сингапура, Испании и США.

УТС M-346 также были заказаны авиацией Израиля, Польши и Сингапура.
28.02.2018
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