Италия получила последний М-346
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Реактивный учебный самолет Alenia Aermacchi M-346 Master.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Компания Airon Airtic (Aeronautica Militare Italiana: AMI - ВВС Италии) ввела в эксплуатацию свой 18-й (последний) усовершенствованный реактивный учебный самолет Alenia Aermacchi M-346 Master, сообщает janes.com 27 февраля.
Самолет был принят в эксплуатацию во время церемонии на производственном заводе Alenia Venegono в северной Италии, то есть через шесть лет после того, как поставки машин начались в ноябре 2011 года.
T-346A состоят на вооружении 61-го авиакрыла в Галатине для подготовки итальянских пилотов, а также летчиков из Аргентины, Австрии, Франции, Греции, Кувейта, Нидерландов, Польши, Сингапура, Испании и США.
УТС M-346 также были заказаны авиацией Израиля, Польши и Сингапура.
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28.02.2018
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