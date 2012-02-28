М88 торит дорогу к "Теджасу"



Французская компания Safran.

Источник: militaryparitet.com Французская компания Safran.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Французская компания Safran близка к заключению соглашения о поставке ТРДДФ M88 для индийских легких боевых самолетов Tejas, сообщает сегодня in.reuters.com.

Сделка, если она будет подтверждена, может быть подписана во время визита в Индию президента Франции Эммануэля Макрона в марте.

Компания Safran отказалась от комментариев. Французская газета La Tribune, которая первой сообщила о возможной сделке, заявила, что M88 будет предлагаться как альтернатива индийской программе реактивного двигателя Kaveri, которая первоначально была связана с Tejas.

Истребитель Tejas принят на вооружение в 2016 году через 33 года после начала НИОКР. В настоящее время истребитель оснащается двигателем F404 американской компании General Electric.